وزير قطاع الأعمال إنشاء 7 محالج جديدة ضمن خطة تطوير شركات القطن والغزل

جدة - نرمين السيد - تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محلج الفيوم المطور التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة، وكذلك موقع إنشاء معصرة زيت بذرة القطن بالمحلج، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.





وأكد توفيق، فى بيان للوزارة اليوم، أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج تتضمن إنشاء 7 محالج جديدة من ضمنها محلج الفيوم المطور ، فيما يجرى حاليا الانتهاء من ثلاثة محالج فى الوجه البحرى (الزقازيق ، كفر الزيات ، كفر الدوار) والتى من المقرر افتتاحها قبل نهاية 2021، بالإضافة إلى ثلاثة محالج جديدة أخرى سوف تنشأ فى العام المقبل 2022.

وأوضح أنه بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى، فقد تم إنشاء وتأسيس شركة للمعاصر بالتعاون مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج، نظرا للإجراءات التى قررتها وزارة الزراعة فيما يخص البذرة الناتجة من حليج الأقطان فى المحالج الجديدة والتى اشترطت فيها عصر بذرة القطن التجارى داخل المحلج وعدم السماح ببيعها فى صورتها الكاملة، أما البذرة التقاوى فيتم نقلها إلى الإدارة العامة للمعاصر بوزارة الزراعة فى صورتها الكاملة بعد تبخيرها بالأقراص.

وأضاف "توفيق" أن شركة المعاصر ستقوم باستئجار أماكن داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالى 1000 م2 داخل كل محلج لإنشاء وحدة لعصير ومعالجة بذرة القطن الناتجة من الحليج وتشغيلها لتوفيق أوضاع المحالج الجديدة مع وزارة الزراعة وإستصلاح الآراضى.

وأشار إلى أن هذه المعاصر سوف تساعد فى الحفاظ على بذور القطن من التداول مما يحافظ على السلالات الخاصة بأصناف القطن المصرى، وإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذى يستخدم كأعلاف للماشية، فضلا عن الاستغناء عن تبخير بذور القطن سواء كيماوى أو حرارى، حيث لن تخرج بذور القطن من المحلج إلا فى الصورة النهائية للمنتج سواء (زيت أو كسب).