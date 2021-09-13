الزراعة تصدر توصيات هامة للمزارعين لضمان الحصول على تقاوى عالية الجودة

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إنفوجرافًا يتضمن حزمة من التوصيات والتنبيهات للمزارعين، لضمان حصولهم على تقاوى عالية الجودة وذات إنتاجية عالية.





وقال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، فى بيان اليوم الاثنين، إنه تم إصدار هذه التوصيات تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة توعية المزارعين بكيفية الحصول على تقاوى جيدة ذات إنتاجية عالية، بما يسهم فى زيادة دخلهم، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأضاف "عضام"، أنه تم إصدار منشور وتم تعميمه على كافة الإدارات والجمعيات الزراعية بتلك التوصيات لتوعية المزارعين بها، والتوسع فى نشرها للوصول إلى كافة المزارعين بمختلف قرى ومحافظات الجمهورية.

وأوضح أن التوصيات تمثلت فى شراء التقاوى من محل أو منفذ مرخص له بالإتجار فى التقاوى، والتى يتم الإشراف والرقابة عليها من قبل مهندسى فحص واعتماد التقاوى لضمان جودة التقاوى المنتجة، والتى تساعد على زيادة الإنتاج، فضلا عن الحصول على فاتورة فحص تقاوى صالحة للزراعة مثبت بها جميع البيانات الخاصة بالكمية المشتراة والاحتفاظ بها حتى يمكن الرجوع إلى مصدر التقاوى فى حال وجود شكوى.

وأشار إلى أن التوصيات شملت أيضًا ضرورة التأكد من مطابقة البيانات المذكورة بالفاتورة مع البيانات المدونة على عبوات التقاوى المشتراة، كما أنه فى حال رفض التاجر إعطاء فاتورة فحص تقاوى صالحة للزراعة، يتم الاتصال بإدارة فحص واعتماد التقاوى التابع لها، كما شددت التوصيات على عدم شراء تقاوى من عبوات مفتوحة.

وطالبت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالإبلاغ عن التجار الذين يقومون بالبيع بدون ترخيص لمكاتب فحص واعتماد التقاوى والمنتشرة بكل مراكز المحافظات داخل الإدارات الزراعية.