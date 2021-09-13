الطيب: الأزهر يدرب الأئمة على مناهجه المعتدلة ليكونوا سفراء سلام حول العالم

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يبذل جهودًا دولية مكثفة لبيان صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر مبادئ السلام والتسامح والعيش المشترك، إيمانًا منه بأن الله خلق الناس مختلفين ليتعارفوا ويتكاملوا وأن الأرض تسع الجميع إذا سادت فيها القيم الدينية والإنسانية السليمة التى تنظر إلى البشر على إنهم إخوة لا أعداء.





وأكد الإمام الطيب، خلال استقباله، اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر، قنصل مصر العام الجديد بمرسيليا وجنوب فرنسا السفيرة هايدى سرى، أن الأزهر يستقبل الطلاب الوافدين ويدرب الأئمة على مناهجه المعتدلة ليكونوا سفراء سلام حول العالم. من جانبها، أكدت السفيرة هايدى سرى، أن اللقاء يمثل لها أهمية خاصة قبل بداية رحلة عملها فى فرنسا، لما يحظى به الإمام الأكبر من تقدير عالمى، وهو رمز دينى له قدره ووزنه الكبير فى كل مكان، وقد مثل توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية خطوة مهمة فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، مشيرة إلى حرصها على بحث فرص عقد شراكات وتعاون بين جامعة الأزهر وجامعات فرنسية، انطلاقًا من أهمية التعاون العلمى والثقافى بين الدول وما تحظى به الجامعة الأزهرية من مكانة عالمية عريقة ومتميزة.

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