افصل واسمع يستعرض الطرق البديلة للمحاور المرورية فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص مع البدء الفعلى للحركة المرورية وبداية فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى محور أبو قير، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى طريق الجيش من عند منطقة خالد بن الوليد.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى طريق ميت غمر- طلخا للمتجه إلى شارع الجامعة، وفى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم وشارع بورسعيد، وتنحصر الأحجام فى محافظة الغربية بمدينة طنطا عند ميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة ميت نما للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة وميدان المؤسسة ومتجه للطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق المرج والمنيب والأوتوستراد للمتجه إلى البساتين، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما فى جميع اتجاهاته.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة وخاصة للقادم من الدقى ومتجه إلى فيصل والهرم عن طريق ميدان الجيزة، ناصحا بسلوك شارعى مراد والسودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام أعلى كوبرى الفنجرى، ناصحا بسلوك شارع مصر والسودان، مشيرا إلى أن صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر.

ولفت صابر إلى جود أحجام فى كورنيش النيل عند منطقة الساحل للقادم من معهد ناصر ومتجه للتحرير ناصحا باستخدام شارع شبرا، ناصحا بالابتعاد عن مناطق وسط المدينة وكوبرى الأزهر، وسلوك نفق الأزهر للمتجه إلى مناطق الموسكى والعتبة ومناطق وسط المدينة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بظهور أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.