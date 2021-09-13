عاجل.. السيسى يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لجهود السلام بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومى الإسرائيلى، والفريق أول آلى جيل السكرتير العسكرى لرئيس الوزراء، وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين، والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصًا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأكد الرئيس دعم مصر لجميع جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم فى تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة. كما أشار الرئيس الى أهمية دعم المجتمع الدولى جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

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