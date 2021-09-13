خلال لقاء تشاركى.. برنامج فرصة يوفر 4.500 وظيفة

جدة - نرمين السيد - عقد برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى، اليوم الإثنين، لقاء تشاركيا مع القطاع الخاص، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لبحث سبل التعاون فى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدى برنامج الدعم النقدى "تكافل و كرامة"، للإندماج فى سوق العمل، وتوفير وظائف لائقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، من خلال توفير عمالة مدربة، والتى توفرها الوزارة، بعد عمل رفع وبناء قدرات المستفيدين وإكسابهم مهارات حياتية، وتقديم استشارات مهنية لتعزيز قدراتهم ثم إلحاقهم بالشركات والمصانع وتحقيق أعلى معدلات الرخاء وتمكينهم اقتصاديا.





وشهد اللقاء التشاركى، حضور عدد كبير من ممثلى القطاع الخاص والشركات المصرية والدولية، لتعريفهم وتقديم عرض مفصل لخدمات برنامج فرصة وأنشطة التمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى، وتم تنظيم حلقة نقاشية لممثلى القطاع الخاص لعرض أهم تحدياتهم وفرص العمل المتوفرة لديهم، بهدف تأسيس علاقات مستدامة مع هذه الشركات لتزويدهم بالعمالة المدربة المؤهلة، كما تم التطرق لسبل التعاون مع هذه الشركات وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع البرنامج تحت رعاية الوزارة لتوفير وظائف شاغرة مناسبة لهذه الفئة من المستفيدين.

ويأتى اللقاء فى إطار نشاط برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعى، لنشر ثقافة العمل والانتاج بين مستفيدى شبكة الحماية الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل، والترابط مع المجتمع المدنى، والقطاع الخاص فى مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات انتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة فى تجهيز الأفراد للعمل والإنتاج من الأعمال الخيرية إلى الأنشطة التنموية.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة، أن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودى الدخل، لدمج أكبر عدد فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهى بتخرجهم، وتعتمد على الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.

وكشف الشبراوى، أن اللقاء أسفر عن توفير حوالى 4.500 فرصة عمل من مختلف الشركات التى حضرت، وقدمت عروضًا بالتدريب والتوظيف فى شركاتهم الموزعة فى مختلف المحافظات.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج يعمل على تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين، وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلى العمل والتركيز على الابتكار والفرص غير المستغلة، بالإضافة الى تبنى المبادرات الرائدة، كما يعمل على إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين "سفراء التمكين"، مشيرًا إلى أن فريق فرصة افتتح وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات، وسيقدمون الدعم والرعاية والمساهمة فى حصر فرص التمكين الاقتصادى التى ينفذها شركاء التنمية سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلى والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة.

وأوضح أن الدعم النقدى المشروط للمستفيدين منه الراغبين فى الدخول إلى سوق العمل والتوظيف وامتلاك أدوات إنتاج مستمر، ولن يتوقف مع المشاركة فى برنامج فرصة، لافتًا إلى أن الوزارة لن تقطع الدعم لمدة من ستة شهور إلى 12 شهرا، وهى فترة التحاقه فى سوق العمل وتأسيس المشروع، مشددًا على أن 75٪؜ من المستفيدين من جلسات تعديل السلوك يرغبون فى العمل، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة سابقاً قبل تنفيذ جلسات تعديل السلوك 88% رافضين العمل والخروج من دائرة الراحة، وذلك وفق آخر النتائج حتى مطلع سبتمبر الجارى.