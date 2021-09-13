الرئيس السيسي يؤكد خلال لقاء رئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلى "نفتالى بينيت" وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى والفريق أول إلى جيل السكرتير العسكرى لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم فى تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.