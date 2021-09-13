جيهان البيومى:الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة إيجابية فى تأسيس الجمهورية الجديدة«فيديو»

/649983/جيهان-البيومىالاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-خطوة-إيجابية-فى-تأسيس-الجمهورية-الجديدةفيديو

أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، باطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ،مؤكدة إنها خطوة إيجابية فى طريق تأسيس الجمهورية الجديدة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وإضافت البرلمانية فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج "، أن الرئيس من يوم توليه الحكم فى مصر وهو مهتم بكل جوانب حقوق الإنسان المصرى سواء تعليم او الصحة أو سكن .

وأكدت النائبة جيهان البيومي، أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات، سواء فى مجال الصحة او التعليم او السكن، مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، كما اهتم الرئيس بالحق فى السكن من خلال القضاء على العشوائيات، وإقامة العديد من الشقق السكنية للمواطنين من خلال الإسكان الاجتماعى.

تمكين الشباب

واشارت النائبة جيهان البيومي ، عضو مجلس النواب، إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،التي سعي الرئيس السيسي كن خلالها توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن الاهتمام بمحدودي الدخل، بجانب الاهتمام بالشباب وتمكينهم فى مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل لهم .

حقوق الانسان

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.