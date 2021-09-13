بعد رقصها بـ«البشكير»..فيفي عبده ضيفة وفاء الكيلاني في برنامج السيرة

/649985/بعد-رقصها-بـالبشكيرفيفي-عبده-ضيفة-وفاء-الكيلاني-في-برنامج-السيرة

تستعد الإعلامية وفاء الكيلاني لإستضافة الفنانة فيفي عبده في برنامجها السيرة، الذي تقدمه على قناة dmc، وذلك في يومي الخميس والجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، أتى ذلك بعد إثارتها الجدل بالرقص بالبشكير.

دوت الخليج يرصد حلول فيفي عبده ضيفة لبرنامج السيرة

وتتحدث فيفي عبده خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها بوالديها، وأسباب هروبها مع صديقتها للالتحاق بمهنة الرقص، فضلا عن زيجاتها المتعددة وأسباب خلافها مع أزواجها السابقين، وكذلك العديد من ذكرياتها المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

فيفي عبده تثير غضب الجمهور بسبب رقصها بالفوطة

وكانت قد خرجت فيفي عبده لإحداث ضجة من جديد من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت به شبه عارية وهي تستعرض جسمها وترقص بالفوطة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي، أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح..خمسة موااااه".

الجمهور يهاجم فيفي عبده بسبب رقصها بالفوطة

الأمر الذي أثار غضب الجمهور، وعبروا عن استيائهم من خلال عدة تعليقات، فأحدهم كتب: "اتقي الله في نفسك وسنك هو أنتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك يشيخة"، وعلق الآخر: "يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش.. لحقتي تلبسي اكسسوارات وتحطي ميكاب".

وتقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة «تطهير المجتمع» ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة فيفي عبده لاتهامها بنشر الفسق والفجور بسبب فيديو رقصها بمنشفة الحمام، اذ اعتبر فرحات الفيديو الأخير الذي نشرته فيفي فعلًا فاضحًا ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع، بحسب ما جاء في منشور نشره على صفحة تحمل اسمه على «فيسبوك»، أُعلن فيها التقدم ببلاغ إلكتروني للنائب العام حول الواقعة، وتم نشر صورة لرقم البلاغ.