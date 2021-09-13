/649986/حسين-لبيب-يستقبل-وفد-NBA-الإفريقي-في-الزمالك-تفاصيل

استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم بمكتبه بالنادي وفد من الـ NBA و الـ BAL المنظمين للبطولة الأفريقية للأندية و المتأهل لها فريق السلة بدون تصفيات بصفته بطل الدوري لموسم ٢٠٢١، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

حسين لبيب يستقبل وفد NBA الإفريقي في الزمالك

وشهد اللقاء التشاور بين الطرفين حول إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم الزمالك للتصفيات المؤهلة للبطولة المقبلة في شهر مارس المقبل بصالة حسن مصطفي حيث يشارك الزمالك فيها من دور الثمانية .

وأشاد الوفد بالمستوى المتطور لفريق كرة السلة بالزمالك والذي فاز مؤخرا بالبطولة الافريقية.

وحضر اللقاء الكابتن طارق السعيد المشرف العام على كرة السلة بالنادي.

الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

على جانب أخر أوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل إفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.

وستقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كرة اليد في الزمالك

وفاز كرة يد الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة يد الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يواجه برشلونة

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.