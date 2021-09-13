/649988/تعرف-علي-نظام-الصعود-والهبوط-في-الموسم-الجديد

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نظام الصعود والهبوط بين الأقسام بمسابقة الدوري العام بالإضافة إلى ما سيتم اتباعه في بطولات الجمهورية وكرة الصالات والكرة النسائية ، وذلك على النحو التالي:

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر.

مباريات كأس مصر والسوبر المحلي

وتقام مباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على الاعبين بشأن حداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

– إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

– إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

– إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

– إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

– إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.