« تعاملات بـ 2,5 مليون جنيه مصري»..القبض على شخصين للإتجار بالعملة في قنا

/649990/تعاملات-بـ-25-مليون-جنيه-مصريالقبض-على-شخصين-للإتجار-بالعملة-في-قنا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والثانى مقيم بمحافظة قنا» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

يرصد دوت الخليج تفاصيل تحريات ادارة مكافحة جرائم الاموال العامة فى قضية قنا إرسال الأموال بالحوالات البريدية ويدا بيد.. بالمخالفة للقانون أضافت التحريات أنه عقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانون. القبض على المتهم المقيم بقنا بعد تقنين الإجراءات تم تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة قنا.. والذي أقر بنشاطه الإجرامى بمواجهته به على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر «المتواجد حالياً بالدولة العربية». وأكدت التحقيقات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى «2,5 مليون جنيه مصرى»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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