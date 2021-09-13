/649992/رحيل-الفنان-الروسي-فاروق-الجمعات-أحد-أبطال-مسلسل-فرقة-ناجي-عطا-الله

رحل عن علمنا اليوم أحد نجوم الوسط الفني وهو الفنان الروسي فاروق الجمعات عن عمر ناهز 63 عامًا، والذي عرف في مصر بمشاركته في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» أمام الزعيم عادل إمام.

دوت الخليج يعلن وفاة فاروق النجمات

وكتب ابنه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنا عن وفاة يوم أمس الأحد: "بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله.. أنعى إليكم المرحوم بإذنه تعالى والدي الفنان فاروق نوري الجمعات.. الدفن غدا بعد صلاة الظهر في قرية جباب.. إنا لله و إنا إليه راجعون“.

وودع محبي الفنان فاروق الجمعات إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الاثنين، حيث دُفن جثمانه في مقابر العائلة في قرية جباب السورية.

يشار إلى أن فاروق الجمعات من مواليد قرية جباب في ريف درعا تخرج في قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1983.

وكان قد شارك الفنان فاروق جمعات في مجموعة من الأعمال الفنية أبرزها: مسلسل فرقة ناجي عطا الله، للفنان عادل إمام، الهيبة، حارس القدس، حارس الجبل، رائحة الروح، كرسي الزعيم، أوركيديا، وسنة أولى زواج، وغيرها من الأعمال الفنية، ومثّل في عدة أفلام سينمائية، بينها "مريم" و"دمشق حلب" إخراج باسل الخطيب، و"أيام الضجر" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

وكان له حضور خاص في الدراما التاريخية والبدوية بسبب طريقة إلقائه وإتقانه للهجة البدوية، وشارك في الكثير من أعمال الدراما الإذاعية ومسلسلات الدوبلاج.

مسلسل فرقة ناجي عطا الله

وتدو أحداث مسلسل “فرقة ناجي عطالله” بداية من عودة ناجي بعد سنوات من العمل كملحق بالسفارة المصرية في تل أبيب وتجميد أرصدته من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلى مصر بعد الاستغناء عن خدماته فيكون فريقه الخاص من أجل العودة لإسرائيل مجددا وسرقة أكبر بنوك تل أبيب.