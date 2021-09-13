السيسي يؤكد خلال لقاء رئيس وزراء اسرائيل:دعم مصر لجهود تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية

/649994/السيسي-يؤكد-خلال-لقاء-رئيس-وزراء-اسرائيلدعم-مصر-لجهود-تحقيق-السلام-على-أساس-قرارات-الشرعية-الدولية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي والفريق اول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الاسرائلية بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء السيسي ونفتالي بينيت

لقاء السيسي ورئيس وزراء اسرائيل

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية انه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جهود السلام

وقد أكد الرئيس دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

كما اشار الرئيس الى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

العلاقات المصرية الاسرائيلية

هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

هذا وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية.

وتابع الرئيس السيسي:” إنها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، وأختتم:” شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم”.

هذا وكان الرئيس السيسي قد شهد اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل".

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه على أن الدولة المصرية من أول الدول التي ساهمت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في عام ١٩٤٨، كما أنها تسعى بشكل جاد لمواصلة ما قامت ببدايته وتواصل ما بدأته.