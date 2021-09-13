/649995/فقرة-بدنية-للاعبين--الزمالك-في-الصالة-الدولية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة داخل الصالة الدولية بمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الإثنين، وذلك وفقا لبرنامج موضوع من قبل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول باللاعبين لأفضل فورمة بدنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام للفريق، على الإشراف على هذه الفقرة التى جاءت تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حسين لبيب

استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم بمكتبه بالنادي وفد من الـ NBA و الـ BAL المنظمين للبطولة الأفريقية للأندية و المتأهل لها فريق السلة بدون تصفيات بصفته بطل الدوري لموسم ٢٠٢١.

وشهد اللقاء التشاور بين الطرفين حول إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم الزمالك للتصفيات المؤهلة للبطولة المقبلة في شهر مارس المقبل بصالة حسن مصطفي حيث يشارك الزمالك فيها من دور الثمانية .