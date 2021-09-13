في ذكرى رحيله..تعرف على أبرز أعمال «شيخ المخرجين» إسماعيل عبد الحافظ

/649996/في-ذكرى-رحيلهتعرف-على-أبرز-أعمال-شيخ-المخرجين-إسماعيل-عبد-الحافظ

يصادف اليوم ذكرى وفاة المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2012 عن عمر ناهز 71 عاماً.

دوت الخليج يرصد لكم في السطور التالية المشوار الفني للمخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ.

نشأة إسماعيل عبد الحافظ ومسقط رأسه

ولد عبد الحافظ بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج من كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير عام جيد جداو مع مرتبة الشرف، ورفض العمل كمعيداً بالكلية اذ حصول في ذات الوقت علي خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وفي 1963عمل كمساعد مخرج في مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلي مُراقبة المسلسلات.

أبرز أعمال إسماعيل عبد الحافظ

يعد عبد الحافظ من أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية قي العقود الأخيرة ما جعل الوسط الفني يأطلق عليه لقب "شيخ المخرجين"، وارتبط مشواره الإخراجي برفيق دربه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والذي توفي عام 2010، حيث بدأ في نهاية الستينيات أول عمل له كمخرج، وكوّن ثنائي لامع مع عكاشة.

فلا تستطيع ذاكرة أحداً منا أن تنسي الروائع التي قدموها لنا الثنائي الناجح "عبد الحافظ" و "عكاشة" مثل مسلسلات "الشهد والدموع" و "ليالي الحلمية" و "أمرأة من زمن الحب" و "خالتي صفية والدير" و "العائلة" و "حدائق الشيطان" و "الوسية" و "كناريا وشركاه" و"الأصدقاء"، كل هذة الأعمال كتبها أنور عكاشة وأخرجها عبد الحافظ والذي توقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاته حزنا عليه.

آخر تعاون لإسماعيل عبد الحافظ مع أنور عكاشة

وتعاون الثنائي في مسلسل "المصراوية" وهو آخر أعمال أسامة أنور عكاشة قبل رحيله، وقام ببطولة الجزء الأول هشام سليم وغادة عادل وفي الجزء الثاني ممدوح عبدالعليم وميس حمدان وسميحة أيوب ووائل نور وعُرض عام 2007.

وما لا يعرفه الكثير أنه كان هناك مشروعاً دراميا آخر يجمع إسماعيل بعكاشة" لكنه لم يخرج للنور رغم كتابة جزء كبير من حلقاته وكان اسمه "تنابلة السلطان"، رفض "عبد الحافظ" أن يقوم كاتب آخر باستكمال كتابته بعد رحيل صديق دربه.

وفاة إسماعيل عبد الحافظ

توفي شيخ المخرجين صباح يوم الخميس الموافق 13 من شهر سبتمبر 2012 عن عمر ناهز الـ 71 عاماً في باريس بعد صراع ليس بطويل مع المرض ولكنه استدعي مكوثه بالمستشفي منذ أول أيام عيد الفطر ودُفن بمقابر عائلته بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ وهي تبعد حوالي 5 كيلو متر عن مدينة كفر الشيخ.