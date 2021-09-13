/649972/هيئة-الدواء-تلقي-لقاح-الإنفلونزا-الموسمية-لا-يزيد-من-خطر-الإصابة-بفيروس-كورونا

أكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية، لأن الإنفلونزا وفيروس كورونا لهما أعراض متشابهة، لذلك فلقاح الإنفلونزا قد يخفف الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن أعراض كورونا، وأضافت أن لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه لا يقي من الإصابة به.

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الاجراءات الاحترازية

وأشارت الهيئة إلى أهمية الانتظار لمدة ١٤ يومًا على الأقل، وفقا للتوصيات الحالية، بين الحصول على لقاح الإنفلونزا وكورونا، والعكس صحيح فلا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، وذلك كإجراء احترازي تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في نفس الوقت.

اعراض تلقي اللقاح

واستكملت هيئة الدواء المصريه، أن أعراض تلقي اللقاح تكون مشابهة للإنفلونزا وذلك بسبب ردة فعل الجسم تجاه اللقاح، فقد يصاب بعض الأشخاص بآلام عضلية وحمى ليوم أو يومين بعد أخذ لقاح الإنفلونزا، وذلك أثر إنتاج الجسم للأجسام المضادة الواقية.

المدة الزمنيه لظهور اثر اللقاح علي الجسم

وقالت أن اللقاح يحتاج لأسبوعين ليظهر مفعوله بالكامل، لذلك إذا تعرضت للإنفلونزا بعد فترة قصيرة من أخذك للقاح أو خلال فترة الأسبوعين، فقد تصاب بالانفلونزا.

ومن الجدير بالذكر ان وزيرة الصحة كشفت اليوم عن علاج الأطفال مرضى الضمور العضلي فوق سن العامين وذلك من خلا بث مباشر لوزارة الصحه.

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الدكتور حسام حسني، خلال البث تفاصيل الموجة الجديدة، والفئات الممنوعة من تلقي اللقاح،ومراحل حقن الأطفال المصابين بالضمور العضلي.وكيفية تخزين وتحضير الحقنة الخاصة بعلاج حالات الضمور العضلي الشوكي.

ووضحت الوزيره هاله زايد خلال البث عن الزمالة المصرية، وفرص التدريب المقدمة للأطباء وأهميتها في تفادي الأخطاء الطبية،طريقة التقديم للحصول على الفحوصات والعلاج لأهالي الأطفال المصابين بالضمور العضلي.