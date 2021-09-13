الإفتاء والإذاعات الإسلامية يتفقان على تنظيم دورات لمقدمى البرامج الدينية

جدة - نرمين السيد - اتفق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة للإفتاء، مع الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين دار الإفتاء والاتحاد، وتنظيم عدد من الدورات لمقدمى البرامج الدينية تحت رعاية الدار.





جاء ذلك خلال استقبال مفتى الجمهورية، بمقر دار الافتاء، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق لبحث تعزيز التعاون والتواصل فى جميع الأنشطة الدينية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين تسهم بقوة فى تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلام، وإقامة عدد من الدورات لمقدمى البرامج الدينية تحت رعاية المفتى و دار الافتاء المصرية.

كما تم الاتفاق على أن يقدم المفتى، برنامجا دينيا ويتم ترجمته للغات عديدة ويذاع على قنوات وإذاعات الاتحاد، كما تم الاتفاق على إذاعة البرامج الدينية التى أنتجتها دار الإفتاء بتقنية "الانيميشن" عبر إذاعات قنوات الدول الأعضاء.

من جانبه أكد الدكتور عمرو الليثى، الدور المهم الذى تقدمه درا الإفتاء المصرية فى تنوير وتبصير العالم الإسلامى، قائلا: "إنه يتطلع لتحقيق مزيد من التعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ودار الإفتاء المصرية بما يحقق الأهداف المنشودة، لنشر القيم السمحة الأصيلة للدين الإسلامى".