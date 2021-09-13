شكرى يستقبل رئيس مؤسسة آنا ليند غدا بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وشارك وزير الخارجية سامح شكرى، السبت الماضى، فى مؤتمر إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشار شكرى إلى أنها تؤكد حرص الحكومة على تنمية أعمال حقوق الإنسان، وتمثل ترجمة للأهمية التى توليها القيادة السياسية للنهوض بقطاع حقوق الإنسان.

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