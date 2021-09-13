/650001/الإسكان-تنفيذ-١١-قرار-سحب-و-إزالة-لمخالفات-تغيير-نشاط-بحدائق-أكتوبر

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير لتنفيذ قرارات الإزالة والسحب لوحدات مخالفة للنشاط بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١١ قرار سحب وإزالة مخالفات لوحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى بمنطقة ابني بيتك ٢ ( الصفوة)، وأصبحت الوحدات فى حوزة الجهاز.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حملة ازالة المخالفات تغيير النشاط باكتوبر

مخالفات تغيير النشاط

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين بسرعة إزالة مخالفاتهم حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مؤكداً استمرار الحملات في كافة المناطق بالمدينة وخاصة بمنطقة أبناء الجيزة، نظراً لصدور قرارات سحب لعدد كبير من الوحدات السكنية التي قامت بتغيير النشاط من سكني لتجاري.

هذا وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية، صباح اليوم، للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ورافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد أن هذه الجولة التفقدية لمشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" في محافظة القليوبية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة على أرض الواقع وأولا بأول في المحافظات التي تتضمنها المبادرة؛ لدفع العمل بها، وتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.