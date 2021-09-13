/650000/أحمد-العوضي-في-جولة-بشوارع-سويسرا-بعد-تعافي-زوجته-ياسمين-عبد-العزيز

شارك الفنان أحمد العوضي الجمهور بفيديو له أثناء جولته بشوارع سويسرا التي انتقل لها مؤخرا للوقوف أمام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء استكمال رحلة علاجها هناك.

دوت الخليج يرصد استمتاع أحمد العوضي بشوارع سويسرا بعد تعافي ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي في جولة بشوارع سويسرا

نشر أحمد العوضي الفيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليه بذكر اسم البلد «جنيف»، وانهالت عليه تعليقات الجمهور موضحين أنهم بذلك تأكدو من أن ياسمين عبد العزيز أصبحت بخير، متمنين عودتهم لمصر بأسرع وقت ممكن.

أبرز تصريحات أحمد العوضي عن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

هذا وقد تحدث الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل الأزمة الصحية المريرة التي تعرضت لها زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، بسبب مضاعفات عملية جراحية نسائية أجرتها يوم 11 يوليو الماضي، اذ قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON من سويسرا: "ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود إلى مصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية”.

وسرد العوضي تفاصيل بداية الأزمة الصحية التي تعرضت لها زوجته قائلًا: "في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين للمستشفى كانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، ومن المفترض حسب حديث الطبيب المعالج لياسمين أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية، ستعود لمنزلها في غضون 3 أو 4 أيام لكن شهدت ياسمين تدهور بعد العملية كبيرًا".

ياسمين عبد العزيز تتعرض لإهمال طبي

وتابع العوضي: "ماقدرش أقول حتى الآن أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية، لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور، الذي شهدته مما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها".

ياسمين عبد العزيز كادت أن تفارق الحياة

وأشار أحمد العوضي إلى أن الطبيب هشام الكيلاني أستاذ المناظير بجامعة عين شمس، صُعق من حالة ياسمين عبد العزيز بعد تدهورها، قائلًا: "لازم نلحقها دي 3 ساعات وممكن تموت! ولاقي الطبيب المعالج بيقولي حالة واردة بنسبة 15%".

وردًا على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له زوجته، قال:" ماينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها، دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز وكانت هتروح فيها".

كما أكد العوضي أن زوجته كادت أن تفارق الحياة بسبب ما تعرضت له، مردفًا: " فعلًا كانت هتموت فيها وهقول حاجة حصلت ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت ضحك وقال أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي ده اسمه كلام ؟! هل ده طبيعي؟،".