/650004/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط--الأول-من-مباراة-الأهلي-وبتروجيت

انتهت منذ لحظات فعاليات الشوط الأول من المبارة الودية التي جمعت بين فريقي النادي الأهلي امام نادي بتروجيت علي أرضية ملعب التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيره.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت أحداث الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة بين الفريقين وفي الدقائق الأولي من المبارة اصيب اللاعب محمود متولي بعد تدخل قوي من لاعب نادي بتروجيت, وشارك بدلاً منه اللاعب العربي بدر .

وكان بيتسو موسيمانس قد بدأ المباراة بتشكيله مكونه من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

وفي خط الوسط: محمود متولي وعمار حمدي وليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حسام حسن.

وتأتي تلك المواجهة ضمن استعدادات النادي الأهلي لإستكمال مباريات كأس مصر المتبقيه بالإضافة الي خوض مبارة السوبر المصري أمام نظيره طلائع الجيش، و المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي.

ومن المقرر ان يخوض النادي الأهلي مباراة ودية اخري امام فريق المقاولون العرب والمحدد لها 16 من شهر سبتمبر الجاري.