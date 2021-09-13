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خاص لـ دوت الخليج.. إجتماع رؤساء الأندية لسحب الثقة من أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والدعوة لانتخابات عاجلة

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رياضة

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/650003/خاص-لـ-تحيا-مصر إجتماع-رؤساء-الأندية-لسحب-الثقة-من-أحمد-مجاهد-رئيس-اتحاد-الكرة-والدعوة-لانتخابات-عاجلة

سحب الثقة... الاجتماع الطارئ لأندية اتحاد كرة القدم

06:12 م - الإثنين 13 سبتمبر 2021

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إجتمع عدد من رؤساء الأندية  بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة. 

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سحب الثقة من اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد 

الاجتماع بحسب الحضور جاء في ضوء الجهود التي تتم من القيادة السياسية لضبط جميع المجالات، ومن ثم الإطار الرياضي بحاجة لضبط أكثر من الوضع الحالي،  بعد حالة عدم الانضباط وعدم الالتزام التي صاحبت تحركات اللجنة المنظمة للكرة خلال الفترة الأخيرة  والحاجة لضبط المشهد بشكل أفضل. 

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توافق على تشكيل لجنة قانونية لإعداد اللائحة الخاصة لاتحاد كرة القدم 

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وتوافق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لإعادة عمل وإعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد خاصة أنه حق أصيل للجميعة  العمومية، تشكيل وفد للقاء الاتحاد الرياضي الدولي وإخطاره بذلك، مع عقد جمعية عمومية من أجل إجراء انتخابات أتحاد الكرة في أقرب وقت.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي عقب تأجيلها بسبب تلاحم المواسم الماضية ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر.

مباريات كأس مصر والسوبر المحلي 

وأعلنت الجبلاية باقي مواجهات كأس مصر والمقرر إنطلاقها في التاسع والعشرون من سبتمبر بدور الـ 8 بين الفائزين في من الأداور السابقة، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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