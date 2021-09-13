فيديو..علي ربيع ساخرا من شائعة وجود سمكة قرش بالساحل: «أنا أخطر بكتير»

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تداول في الأيام القليلة الماضية شائعات بودجود سمك قرش بالساحل الشمالي عرض حياة العديد للخطر كان من ضمنهم الفنانة إلهام شاهين.

دوت الخليج يرصد تعليق علي ربيع على شائعة وجود سمك قرش بالساحل

علي ربيع يسخر من شائعة وجود سمك قرش بالساحل

نشر علي ربيع فيديو له من أمام أحد شواطئ الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات” انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “لو في سمك قرش خطير بره اخطر بكتير صباحكو فل”.

وسرعان ما حصد الفيديو عددا كبيرا من التعليقات الساخرة من قبل بعض الفنانين، حيث كتب الفنان أوس أوس تعليقًا قائلاً "بكام الفريسكا يا ريس".

علي ربيع يصور فيلم زومبي على جنبي

ويستكمل الفنان الكوميدي على ربيع تصوير مشاهده من فيلمه الجديد «زومبي على جنبي» الذي يجمع بين الفنان اشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر بعد 7 سنوات غياب إذ كان آخر تعاون لهم على خشبة المسرح من خلال مسرحية «تياترو مصر» الذي سميت فيما بعد ب «مسرح مصر».

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر البدء في تصويره بداءًا من الاسبوع المقبل.

دور علي ربيع في فيلم زومبي

ويقدم ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية "حمادة بطة" مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب عن مصاصي الدماء، ويتعرض "حمادة بطة" للعديد من المواقف الكوميدية.

آخر أعمال علي ربيع

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع كان مسلسل «أحسن أب» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لعام 2021 لكنه خرج من المنافسة بعض عرض أول 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.