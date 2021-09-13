نادي فيوتشر بمؤتمر رؤساء الأندية: جمعية عمومية لاتحاد الكرة خلال ١٥ يومًا بشأن الانتخابات وإعداد اللائحة وسحب الثقة من مجاهد 

/650009/نادي-فيوتشر بمؤتمر رؤساء-الأندية-جمعية-عمومية-لاتحاد-الكرة-خلال-١٥-يوما-بشأن-الانتخابات-وإعداد-اللائحة-وسحب-الثقة-من-مجاهد

قال أحمد دياب ممثل نادي فيوتشر باجتماع رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، أن النقاشات التي تمت بين رؤساء الأندية توافقت على أن نكون أمام جمعية عمومية غير عادية خلال ١٥يوما من أجل التوافق على تشكيل لجنة بشأن إعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد.

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جاء ذلك في تصريحات له على هامش اجتماع رؤساء الأندية، للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة.

أحمد دياب: طلب تشكيل لجنة قانونية لإعداد اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية

وأكد دياب على أن طلب تشكيل لجنة قانونية لإعداد اللائحة هو حق أصيل للجمعية العمومية، وأيضا إجراء الانتخابات، حيث مصر الجديدة لا يليق بها إطلاقا أن تدار من خلال لجنة مؤقته ولكن لابد من مجلس منتخب.

إجراء جمعية عمومية خلال ١٥ يوما لإعداد الائحة

ولفت دياب إلى أنه تم التوافق على إجراء جمعية عمومية خلال ١٥ يوما لإعداد للائحة والتنسيق بشأن إجراء الانتخابات وتكشيل وفد من ٤ممثلين للقاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت كونها ستكون خطوة في صالح الكرة المصرية.

هذا وإجتمع عدد من رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة.