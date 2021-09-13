أخبار مصرية

نادي فيوتشر بمؤتمر رؤساء الأندية: جمعية عمومية لاتحاد الكرة خلال ١٥ يومًا بشأن الانتخابات وإعداد اللائحة وسحب الثقة من مجاهد 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

/650009/نادي-فيوتشر بمؤتمر رؤساء-الأندية-جمعية-عمومية-لاتحاد-الكرة-خلال-١٥-يوما-بشأن-الانتخابات-وإعداد-اللائحة-وسحب-الثقة-من-مجاهد

قال أحمد دياب ممثل نادي فيوتشر باجتماع  رؤساء الأندية  بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، أن النقاشات التي تمت بين رؤساء الأندية توافقت على أن نكون أمام جمعية عمومية غير عادية خلال ١٥يوما من أجل التوافق على تشكيل لجنة بشأن إعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد. 

دوت الخليج

 

e85ec852cb.jpg

 

 

81d882edbf.jpg

 

 

جاء ذلك في تصريحات له على هامش اجتماع رؤساء الأندية،  للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة. 

أحمد دياب: طلب تشكيل لجنة قانونية لإعداد اللائحة  حق أصيل للجمعية العمومية

وأكد دياب على أن طلب تشكيل لجنة قانونية لإعداد اللائحة هو حق أصيل للجمعية العمومية، وأيضا إجراء الانتخابات، حيث مصر الجديدة لا يليق بها إطلاقا أن تدار من خلال لجنة مؤقته ولكن لابد من مجلس منتخب. 

إجراء جمعية عمومية خلال ١٥ يوما لإعداد الائحة

ولفت دياب إلى أنه تم التوافق على إجراء جمعية عمومية خلال ١٥ يوما لإعداد للائحة والتنسيق بشأن إجراء الانتخابات وتكشيل وفد من ٤ممثلين للقاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت كونها ستكون خطوة في صالح الكرة المصرية.

321b2f966e.jpg

 

 

8c27e5b21b.jpg

 

 

b907974478.jpg

 

 

b37446928e.jpg

 

 

304efae906.jpg

 

 

fe01825d4c.jpg

 

 

66d7c0e7f3.jpg

 

 

75c23a3fbe.jpg

 

 

هذا وإجتمع عدد من رؤساء الأندية  بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة. 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي فيوتشر بمؤتمر رؤساء الأندية: جمعية عمومية لاتحاد الكرة خلال ١٥ يومًا بشأن الانتخابات وإعداد اللائحة وسحب الثقة من مجاهد  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا