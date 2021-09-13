/650012/الترسانة-بمؤتمر-الأندية-الكرة-في-مصر-لا-تدار-بهذا-الشكل-ولابد-من-انتخابات-لاتحاد-الكرة

قال طارق حسانين، رئيس نادي الترسانة، أن إجراء انتخابات جديدة لاتحاد كرة القدم أصبح ضرورة مهمة مع عمل لائحة جديدة تكون منصفة للأندية.

دوت الخليج

جاء ذلك باجتماع رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا علي أن سبق للأندية أن قامت بعمل لائحة واللجنة الحالية لم تلتزم بها، ومن ثم عليهم أن يطلعونا عليها وإذا كانت هي اللائحة التي تم التوافق بشأنها فيتم اعتمادها وإذا كانت خلاف ذلك يتم العمل على عمل لائحة جديدة.

الترسانة: مصر لا تدار بهذ الشكل ولابد من إجراء انتخابات

ولفت رئيس نادي الترسانة إلى أن الكرة في مصر لا تدار بهذ الشكل ومن ثم لابد من إجراء انتخابات في أقرب وقت حرصا على مصلحة الرياضة في مصر.

وإجتمع عدد من رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة.

الاجتماع بحسب الحضور جاء في ضوء الجهود التي تتم من القيادة السياسية لضبط جميع المجالات، ومن ثم الإطار الرياضي بحاجة لضبط أكثر من الوضع الحالي، بعد حالة عدم الانضباط وعدم الالتزام التي صاحبت تحركات اللجنة المنظمة للكرة خلال الفترة الأخيرة والحاجة لضبط المشهد بشكل أفضل.

وتوافق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لإعادة عمل وإعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد خاصة أنه حق أصيل للجميعة العمومية، تشكيل وفد للقاء الاتحاد الرياضي الدولي وإخطاره بذلك، مع عقد جمعية عمومية من أجل إجراء انتخابات أتحاد الكرة في أقرب وقت.