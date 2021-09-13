على طريقتها الخاصة..عفاف راضي تحيي ذكرى بليغ حمدي بحفل في الأوبرا

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دوت الخليج يرصد حفل استثنائي لعفاف راضي بالأوبرا لإحياء ذكرى رحيل بليغ حمدي

ويقام الحفل على شرف بليغ حمدي بقيادة المايسترو سليم سحاب، في الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر على مسرح النافورة بالأوبرا، بمشاركة المطربين ياسر سليمان، محمد متولي، رحاب مطاوع، وعازف الكمان نادر أنيس.

ومن المقرر أن تحيي عفاف راضي الفاصل الثاني، بباقة مختارة من الأعمال التي تعاونت خلالها مع الموسيقار الراحل، أما الفاصل الأول يتغنى خلاله نجوم الأوبرا المشاركين بـ الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود، ألف ليلة وليلة، وموسيقى بعيد عنك.

السيرة الذاتية لبليغ حمدي

ولد بليغ حمدي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931، عمل والده أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول، وأتقن العزف على العود في التاسعة من عمر،ه حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في سن الثانية عشر ورُفض لصغر سنه.

التحق بمدرسة شبرا الثانوية، وفي نفس الوقت درس أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية، التحق بكلية الحقوق 1950، وانضم بشكل أكاديمي إلى معهد فؤاد الأول للموسيقي بجانب دراسته.

مسيرة بليغ حمدي الفنية

بدأ بليغ حمدي حياته الفنية كمغني بعد أن أقنعه مستشار الإذاعة المصرية محمد حسن الشجاعي باحتراف الغناء، وسجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957م مع أول ألحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، تعاون بعدها مع أشهر المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عفاف راضى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد، لطيفة، تميَّزت ألحانه بسهولتها وبساطتها، فتميزت عن ألحان باقي الملحنين، وبلغت ثروته الفنية ما يقرب من 3000 لحن متنوع.

وفاة بليغ حمدي

أصيب الموسيقار بليغ حمدي بسرطان الكبد وسافر إلى باريس للعلاج، أهدي وردة وهو على فراش المرض أغنيته الأخيرة "بودعك"، وتوفي هناك في 12 سبتمبر عام 1993م، ونُقل جثمانه للقاهرة وشيعه الفنانون.