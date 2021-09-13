فيديو.. السيسى لـ رئيس وزراء إسرائيل: موضوع سد النهضة مسألة حياة أو موت

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، تحدثا بصراحة وبشجاعة، من أجل البلدين ومن أجل المنطقة، مضيفًا: "إحنا دائما فى مصر نسعى من أجل السلام والاستقرار والبناء والتنمية والتعمير بعيدا عن أى شكل من الأشكال التى تؤدى إلى خلاف تام، حتى فى القضايا التى تحدثنا فيها مثل سد النهضة".





وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه مع ورئيس الوزراء الإسرائيلى، اليوم الإثنين: "هناك تفاهم مشترك فيما يخص سد النهضة، وأن الموضوع يتم معالجته فى إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المهم بالنسبة لنا الذى نعتبره حياة أو موت". وأوضح أنه تم الحديث عن قطاع غزة وأهمية الحفاظ على السلام ووقف إطلاق النار وأهمية الدعم الاقتصادى للقطاع وتحسين أحوال الناس سواء فى الضفة الغربية أو القطاع.

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