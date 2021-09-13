صور.. جولة لأئمة وواعظات السودان بالجامع الأزهر ومسجد الحسين

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وأعرب الأئمة السودانيون، عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية للأماكن الطيبة على نفوسهم، وقدموا كامل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه البرامج الرائعة للدورة التدريبية الثانية المشتركة، سواء من ناحيتها العلمية أم من الناحية الثقافية.
كان فى استقبال الوفد الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ أحمد مكى إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، كما كان فى استقبال الوفد بالجامع الأزهر الدكتور أحمد على همام مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، وشرح مراحل تطوير الجامع الأزهر ولفتة سريعة عن أروقته وما تم من تجديدات فيه.
جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات السودان، وبرعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
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