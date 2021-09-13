وزير الرى: مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، موضحا أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء فى التنفيذ، وإجراء كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.





جاء ذلك خلال زيارة وزير الرى الميدانية لمحافظات الصعيد، والتى استكملها بزيارة محافظة أسيوط لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، حيث بحث مع عصام سعد محافظ أسيوط موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وشهد عبدالعاطى، وسعد حفل افتتاح كوبرى السيارات المقام أعلى ترعة السوهاجية، حيث أكد الوزير أن الكوبرى بحمولة 70 طنا، وتم تنفيذه فى أقل من عامين تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى بأسيوط، بهدف تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد بأبوتيج، وتسهيل الحركة المرورية بين غرب وشرق السكة الحديد لخدمة قرى: البلايزة، دوينة، الاقادمة، بنى سميع والزرابى، فضلا عن ربط الطريق الزراعى أسيوط / سوهاج بالطريق الزراعى الفرعى غرب السكة الحديد بأبوتيج.

وطالب وزير الموارد المائية والرى، مسئولى الرى بمحافظة سوهاج التأكد من جاهزية منشآت الحماية من السيول ومراجعة جاهزية مخرات السيول لاستقبال المياه وإزالة أى تعديات على المخرات بشكل فورى.

وتفقد وزير الرى ومحافظ أسيوط أعمال تأهيل ترع مجرور الأسيوطى، الشيخ سويفى، جنابية باقور الثانية، بنى سميع والمعصرة، وأشار الدكتور عبدالعاطى إلى أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظرا لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئى المتمثل فى إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.