محافظ مطروح يبحث مع إينى للبترول سبل التعاون فى المشروعات الخدمية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ مطروح، خالد شعيب، مع وفد شركة "إينى" للبترول برئاسة ألبرتو ماركو مدير المشروعات المجتمعية، ومسئولى وزارة البترول، اليوم الاثنين، سبل التعاون ومشاركة الشركة فى الجهود المجتمعية وتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية لأهالى مطروح، وذلك بمقر مكتب المحافظ بالديوان العام فى مدينة مرسى مطروح.





وأوضح مسئولو الشركة أنها تعمل فى مصر منذ عام 1954، وبالصحراء الغربية منذ عام 1978، وانخرطت فى جهود المشاركة المجتمعية عقب العمل بحقل ظفر مع إقامة عدد من المشروعات المجتمعية والخدمية بمحافظة بورسعيد، وجار التنسيق والتعاون حاليا مع محافظة مطروح مع حصر وتحديد المطالب والاحتياجات الأساسية التى يمكن للشركة المساهمة فى توفيرها للمجتمع المحلى بمطروح خاصة بالقرى والتجمعات، وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ مع توفير خدمات مستدامة.

من جانبه، رحب محافظ مطروح بزيارة وفد شركة إينى للبترول ومسئولى وزارة البترول مع التطلع لمزيد من التعاون والمشاركة فى خدمة المجتمع المحلى بالمحافظة؛ بما يعود بمزيد من النفع على الأهالى، مشيرا إلى عدد من الموضوعات المقترحة التى يمكن المشاركة فيها مع المحافظة؛ ومنها: تطوير قسم البترول فى المدرسة الفنية الصناعية بمطروح، وإقامة مدرسة للتمريض لخدمة المستشفيات، وإنشاء مزيد من خزانات تجميع مياه الأمطار بالتجمعات الصحراوية ليستفيد المواطنون والزراعات، وإنشاء محطات تحلية للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية البعيدة عن مصدر الكهرباء مع تحديد المواقع، وتطوير عدد من مراكز الشباب وغيرها من المشروعات فى مجالات التعليم والشباب والرياضة والزراعة وغيرها.

ووجه محافظ مطروح الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول، على تعاون الوزارة المستمر مع محافظة مطروح.

حضر اللقاء الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأشرف إبراهيم السكرتير العام ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية.