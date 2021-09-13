تتناغم مع صحيح الدين.. مفتى الجمهورية يشيد باستراتيجية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها تتناغم مع صحيح الدين الإسلامى، ومحور حقيقى لمكافحة الإرهاب.





جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، لمفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، اليوم الإثنين، بعنوان "الدليل المرجعى الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة".

وقال علام، إن الاستراتيجية تشمل وتمتد ليس للحق السياسى والتعبير عن الرأى، ولكن تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذا مهم فى معالجة الخلل فى حقوق الإنسان، وهذا نجده فى الدين الاسلامى، وأن الحق ليس ممارسة الحق السياسى ولكن يمتد ليشمل جميع الجوانب.

وردا على سؤال على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول إمكانية إصدار المرجع بأكثر من لغة، كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن دار الإفتاء ستصدر النسخة الإنجليزية فى 1000 صفحة وهو إصدار نوعى، على أن يتم تباعا إصدار المرجع باللغات الأخرى.

وقال المفتى، إن دار الإفتاء المصرية أنشأت وحدة للرسوم المتحركة وتم عمل 300 فيلم للوصول إلى الأطفال، وهناك أيضا برنامج جديدة بعنوان "جملة واحدة" سيتم من خلال تجديد الخطاب الدينى.

وأضاف أن دار الإفتاء، تسعى إلى إنشاء فروع لها فى جميع المحافظات للوصول إلى القرى والنجوع، مشيرًا إلى أن أول فرع سيكون فى مرسى مطروح، وهناك أيضا اتفاقية مع جامعة بنى سويف لإنشاء فرع لدار الإفتاء فى الجامعة وإنشاء مركز لإرشاد الزواج للتوعية قبل الزواج.