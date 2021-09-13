السيسي يتفقد مساكن الرويسات بشرم الشيخ ويتبادل التحية مع المواطنين  

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية مساء اليوم بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع الي طلباتهم واحتياجاتهم.

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