جولة تفقدية للرئيس السيسى بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية مساء اليوم الإثنين، بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنيين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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