/650005/مسروقات-بـ20-مليون-حنية--تفاصيل-حبس-كهربائي متهم- بسرقة-شقة-سكنية-بالسيدة-زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم، حبس كهربائي متهم بسرقة شقة سكنية بالسيدة زينب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس كهربائي متهم بسرقة شقة سكنية

وأمرت قبل وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والتحري حول ملابسات الحادث. وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المسروقات تقدر قيمتها 20 مليون جنيه وهي عبارة عن 5 خواتم ألماظ ومبلغ 165 يورو ومبالغ مالية أخرى.

بلاغ لقسم السيدة زينب

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب المقدم أحمد سعيد، بلاغًا من ربة منزل يفيد بسرقة مشغولات ذهبية وعملات ورقية ومبلغ مالي من داخل شقتها، ولم تشتبه في أحد.

القبض على المتهم بحوزته جميع المسروقات

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، اتصح أن وراء ارتكاب الواقعه كهربائي، وبإعداد الأكمنة، تم القبض عليه وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليها اتهمته بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.