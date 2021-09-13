غدًا .. محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين في المطرية

/650010/غدا--محاكمة--10-متهمين-بقتل-وترويع-مواطنين-في-المطرية

تشهد الدائرة الأولى إرهاب، غدًا، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود في محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين في المطرية

وكان أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية.

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر

حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال العتف و القوة حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق أخر عاقبت اليوم الإثنين محكمة جنايات المنيا ، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشاريين صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن، 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية «اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط».

المؤبد لـ 22 متهمًا

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 سنة على 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عاما علي 20 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما وانقضاء الدعوي الجنائية علي 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي.

وانقضاء الدعوى الجنائية علي متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائما.

وإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليون و 251 الف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.