/650016/نادي-قنا-بمؤتمر-الأندية-نرفض-الوصاية-ولائحة-الاتحاد-تعرضت-للتزييف

قال أشرف سعد، رئيس نادي قنا الرياضي، أنه محمل برسالة من الصعيد الجولاني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري برفض الأندية لكافة صور الوصاية عليها وان تكون أندية فاعلة ولها حقوقها دون تدخل من أحد.

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جاء ذلك باجتماع رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا علي أن أندية مصر لاتقبل وصاية من أحد ولابد من أن تمارس دورها بكل حرية، مشيرا إلى أن الأندية قامت بالمشاركة في عمل لائحة الاتحاد ولكنها تعرضت للتحريف والتزيف وهو أمر مرفوض ولايمكن قبوله.

عمل لائحة جديدة حق أصيل للأندية

ولفت إلى أنه مع رؤية أعضاء الجمعية العمومية بشأن إجراء الانتخابات وعمل لائحة جديدة حيث انه حق أصيل للأندية.

وإجتمع عدد من رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة.

الاجتماع بحسب الحضور جاء في ضوء الجهود التي تتم من القيادة السياسية لضبط جميع المجالات، ومن ثم الإطار الرياضي بحاجة لضبط أكثر من الوضع الحالي، بعد حالة عدم الانضباط وعدم الالتزام التي صاحبت تحركات اللجنة المنظمة للكرة خلال الفترة الأخيرة والحاجة لضبط المشهد بشكل أفضل.

وتوافق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لإعادة عمل وإعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد خاصة أنه حق أصيل للجميعة العمومية، تشكيل وفد للقاء الاتحاد الرياضي الدولي وإخطاره بذلك، مع عقد جمعية عمومية من أجل إجراء انتخابات أتحاد الكرة في أقرب وقت.