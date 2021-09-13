/650018/وجوه-وهوامش-كتاب-تكريمي-لخالد-الصاوي-يرصد-جوانب-حياته-الخفية

أعلن مهرجان لإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن تكريم الفنان القدير خالد الصاوي وذلك ضمن فاعليات دورته الجديدة التي من المقرر انطلاقها بداية من 25 لتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كتاب «وجوه وهوامش» لقصة حياة خالد الصاوي

كتاب «خالد الصاوي..وجوه وهوامش»

يتضمن تكريم خالد الصاوي إصدار كتاب ألف خصيصا لسرد قصة حياته بعنوان «خالد الصاوي..وجوه وهوامش» وهو من تأليف الناقدة ناهد صلاح، ويتناول الكتاب السيرة الذاتية لخالد الصاوي وعائلته، وعن كفاح أسرته في الأعمال الوطنية من الإسكندرية إلى الصعيد إلى حي الظاهر ووسط البلد ومصر الجديدة، وعلاقتها بترسيخه الفني.

كما يرسم الكتاب بورتريها لشخصية خالد الصاوي الإنسان والفنان، كما يحتوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات عنه وعلى خلفية مشواره الفني، سواء في المسرح ومشروعه المتميز على خشبته، أو التليفزيون الذي أضاف له خبرة ضرورية، أو السينما وفضاءها الرحب وأدوارها المتنوعة التي حققت له نقلة نوعية، وذلك من خلال حوار مطول يتسم بالجرأة الشديدة من جانب الصاوي.

كتاب وجوه وهوامش يتناول جوانب خفية في حياة خالد الصاوي

ويكشف الكتاب جوانب خفية في حياته، وإبراز بعض من أعماله التي بلغت ما يقرب من 90 عملا، حصل عنها على جوائز عدة، إلى جانب شهادات من نقاد ومخرجين عمل معهم الصاوي، مثل المخرج السوري أنور القوادري، المخرج والسيناريست عماد البهات، المخرج محمود كامل، الناقد السوداني خالد علي، بخلاف مقتطفات نقدية عنه كتبها كمال رمزي، أمير العمري، والأردني رسمي محاسنة.

خالد الصاوي ينتهي من تصوير تماسيح النيل

على جانب أخر، انتهى المخرج سامح عبدالعزيز من تصوير فيلمه الجديد «تماسيح النيل» الذي يشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنان الكبير خالد الصاوي، ويدخل العمل في مرحلة المونتاج خلال هذه الفترة ترقبا لعرضه قريبا بدور العرض السينمائية المصرية، وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة.

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.