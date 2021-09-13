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بني عبيد بمؤتمر الأندية :لايليق بمصر أن تدار الكرة بها من خلال لجنة مؤقته 

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قال مكرم رضوان، رئيس نادي بني عبيد، أنه لايليق بمصر،  حيث الدولة الكبيرة أن تدار فيها كرة القدم من خلال لجنة مؤقته سواء كانت ثلاثية أو خماسية، ولابد من مجلس منتخب. 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رؤساء الاندية لسحب الثقة من أحمدمجاهد

الجمعية العمومية 

جاء ذلك باجتماع  رؤساء الأندية  بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا علي أن ما يصدر من اللجنة الحالية  تصرفات لا تليق بمستوى مصر، ووجود مجلس منتخب هو حق أصيل للجمعية العمومية. 

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اتحاد الكرة

ولفت إلى أن مصر التي تشهد تطورات بكل المجالات لايجوز لها أن تحدث فيها مخالفات وتجاوزات لاتليق بمصر بهذا الشكل وبالتالي لابد من التغير والتطوير من خلال مجلس نتخب.  وإجتمع عدد من رؤساء الأندية  بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة. 

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الاجتماع بحسب الحضور جاء في ضوء الجهود التي تتم من القيادة السياسية لضبط جميع المجالات، ومن ثم الإطار الرياضي بحاجة لضبط أكثر من الوضع الحالي،  بعد حالة عدم الانضباط وعدم الالتزام التي صاحبت تحركات اللجنة المنظمة للكرة خلال الفترة الأخيرة  والحاجة لضبط المشهد بشكل أفضل. 

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وتوافق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لإعادة عمل وإعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد خاصة أنه حق أصيل للجميعة  العمومية، تشكيل وفد للقاء الاتحاد الرياضي الدولي وإخطاره بذلك، مع عقد جمعية عمومية من أجل إجراء انتخابات أتحاد الكرة في أقرب وقت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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