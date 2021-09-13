/650020/رؤساء-الأندية-بمؤتمر-حاشد-مصر-قاطرة-الرياضة-وتحتاج-لاتحاد-كرة-منتخب-للخروج-من-النفق-المظلم

قال طارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي، أن المشهد الرياضي بحاجة لرؤية مختلفة خاصة فيما يتعلق باللائحة الخاصة باتحاد الكرة التي تم العمل بشأنها ولم يتم الالتزام بها.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس النادي الاولمبي بشأن سحب الثقة من مجاهد

سحب الثقة من أحد مجاهد

جاء ذلك باجتماع رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة.

واتفق معه محمد أبو الوفا، مؤكدا علي أن الأندية بحاجة للدعم الحقيقي برؤية مختلفة من خلال مجلس منتخب، فيما أكد على سليم رئيس نادي بني سويف، أن الرياضة في مصر بحاجة لمجلس منتخب يمثل قيادة حكيمة لخارطة طريق تخرج بنا من النفق المظلم وإجتمع عدد من رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة.

الاتحاد المصري لكرة القدم

الاجتماع بحسب الحضور جاء في ضوء الجهود التي تتم من القيادة السياسية لضبط جميع المجالات، ومن ثم الإطار الرياضي بحاجة لضبط أكثر من الوضع الحالي، بعد حالة عدم الانضباط وعدم الالتزام التي صاحبت تحركات اللجنة المنظمة للكرة خلال الفترة الأخيرة والحاجة لضبط المشهد بشكل أفضل.

وتوافق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لإعادة عمل وإعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد خاصة أنه حق أصيل للجميعة العمومية، تشكيل وفد للقاء الاتحاد الرياضي الدولي وإخطاره بذلك، مع عقد جمعية عمومية من أجل إجراء انتخابات أتحاد الكرة في أقرب وقت.