خاص لـ دوت الخليج... رؤساء الأندية يسحبون الثقة من أحمد مجاهد.. ودعوة عاجلة للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وإعداد اللائحة ولقاء الفيفا«صور وفيديو»

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سحب الثقة من اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد

حضور نحو ٧٥٪من أندية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم

توافق على تشكيل لجنة قانونية لإعداد اللائحة الخاصة لاتحاد كرة القدم

تشكيل وفد من الأندية للقاء الاتحاد الدولي لكرة القدم

اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أجل إجراء الانتخابات

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رؤساء الاندية لسحب الثقة من احمد مجاهد

سحب الثقة من أحمد مجاهد

إجتمع عدد من رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة.

الاجتماع بحسب الحضور جاء في ضوء الجهود التي تتم من القيادة السياسية لضبط جميع المجالات، ومن ثم الإطار الرياضي بحاجة لضبط أكثر من الوضع الحالي، بعد حالة عدم الانضباط وعدم الالتزام التي صاحبت تحركات اللجنة المنظمة للكرة خلال الفترة الأخيرة والحاجة لضبط المشهد بشكل أفضل.

تشكيل لجنة قانونية

وتوافق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لإعادة عمل وإعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد خاصة أنه حق أصيل للجميعة العمومية، تشكيل وفد للقاء الاتحاد الرياضي الدولي وإخطاره بذلك، مع عقد جمعية عمومية من أجل إجراء انتخابات أتحاد الكرة في أقرب وقت.

أحمد دياب بمؤتمر رؤساء الأندية:جمعية عمومية لاتحاد الكرة خلال ١٥ يوما بشأن الانتخابات وإعداد اللائحة

وقال أحمد دياب ممثل نادي فيوتشر باجتماع رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، أن النقاشات التي تمت بين رؤساء الأندية توافقت على أن نكون أمام جمعية عمومية غير عادية خلال ١٥يوما من أجل التوافق على تشكيل لجنة بشأن إعداد اللائحة الخاصة بالإتحاد.

اجتماع رؤساء الاندية

جاء ذلك في تصريحات له على هامش اجتماع رؤساء الأندية، للنقاش والحوار حول تطورات المشهد الرياضي وما يصاحبه من حالة من التخبط وعدم الالتزام، والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات الخاصة به وأيضا إعداد لائحة الاتحاد الخاصة.

وأكد دياب على أن طلب تشكيل لجنة قانونية لإعداد اللائحة هو حق أصيل للجمعية العمومية، وأيضا إجراء الانتخابات، حيث مصر الجديدة لا يليق بها إطلاقا أن تدار من خلال لجنة مؤقته ولكن لابد من مجلس منتخب.

ولفت دياب إلى أنه تم التوافق على إجراء جمعية عمومية خلال ١٥ يوما لإعداد للائحة والتنسيق بشأن إجراء الانتخابات وتكشيل وفد من ٤ممثلين للقاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت كونها ستكون خطوة في صالح الكرة المصرية.

بني عبيد بمؤتمر الأندية :لايليق بمصر أن تدار الكرة بها من خلال لجنة مؤقته

قال مكرم رضوان، رئيس نادي بني عبيد، أنه لايليق بمصر، حيث الدولة الكبيرة أن تدار فيها كرة القدم من خلال لجنة مؤقته سواء كانت ثلاثية أو خماسية، ولابد من مجلس منتخب.

جاء ذلك باجتماع رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا علي أن ما يصدر من اللجنة الحالية تصرفات لا تليق بمستوى مصر، ووجود مجلس منتخب هو حق أصيل للجمعية العمومية.

ولفت إلى أن مصر التي تشهد تطورات بكل المجالات لايجوز لها أن تحدث فيها مخالفات وتجاوزات لاتليق بمصر بهذا الشكل وبالتالي لابد من التغير والتطوير من خلال مجلس نتخب.

رؤساء الأندية بمؤتمر حاشد :مصر قاطرة الرياضة وتحتاج لاتحاد كرة منتخب للخروج من النفق المظلم

قال طارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي، أن المشهد الرياضي بحاجة لرؤية مختلفة خاصة فيما يتعلق باللائحة الخاصة باتحاد الكرة التي تم العمل بشأنها ولم يتم الالتزام بها.

واتفق معه محمد أبو الوفا، مؤكدا علي أن الأندية بحاجة للدعم الحقيقي برؤية مختلفة من خلال مجلس منتخب، فيما أكد على سليم رئيس نادي بني سويف، أن الرياضة في مصر بحاجة لمجلس منتخب يمثل قيادة حكيمة لخارطة طريق تخرج بنا من النفق المظلم.

نادي قنا بمؤتمر الأندية :نرفض الوصاية ولائحة الاتحاد تعرضت للتزييف

قال أشرف سعد، رئيس نادي قنا الرياضي، أنه محمل برسالة من الصعيد الجولاني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري برفض الأندية لكافة صور الوصاية عليها وان تكون أندية فاعلة ولها حقوقها دون تدخل من أحد.

وأكد علي أن أندية مصر لاتقبل وصاية من أحد ولابد من أن تمارس دورها بكل حرية، مشيرا إلى أن الأندية قامت بالمشاركة في عمل لائحة الاتحاد ولكنها تعرضت للتحريف والتزيف وهو أمر مرفوض ولايمكن قبوله.

ولفت إلى أنه مع رؤية أعضاء الجمعية العمومية بشأن إجراء الانتخابات وعمل لائحة جديدة حيث انه حق أصيل للأندية.

الترسانة بمؤتمر الأندية :الكرة في مصر لا تدار بهذا الشكل ولابد من انتخابات لاتحاد الكرة

قال طارق حسانين، رئيس نادي الترسانة، أن إجراء انتخابات جديدة لاتحاد كرة القدم أصبح ضرورة مهمة مع عمل لائحة جديدة تكون منصفة للأندية.

جاء ذلك باجتماع رؤساء الأندية بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا علي أن سبق للأندية أن قامت بعمل لائحة واللجنة الحالية لم تلتزم بها، ومن ثم عليهم أن يطلعونا عليها وإذا كانت هي اللائحة التي تم التوافق بشأنها فيتم اعتمادها وإذا كانت خلاف ذلك يتم العمل على عمل لائحة جديدة.

ولفت رئيس نادي الترسانة إلى أن الكرة في مصر لا تدار بهذ الشكل ومن ثم لابد من إجراء انتخابات في أقرب وقت حرصا على مصلحة الرياضة في مصر.