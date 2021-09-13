/650022/التعادل-السلبي-يحسم-مواجهة-الأهلي-وبتروجيت-الودية

انتهت منذ لحظات فعاليات الشوط الثاني من المباراة الودية التي جمعت بين فريقي النادي الأهلي امام نادي بتروجيت بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

شهدت أحداث الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة بين الفريقين وفي الدقائق الأولي من المبارة اصيب اللاعب محمود متولي بعد تدخل قوي من لاعب نادي بتروجيت, وشارك بدلاً منه اللاعب العربي بدر .

التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي وبتروجيت الودية

ومع بداية الشوط الثاني اجري بيتسو موسيماني العديد من التبديلات والتعديلات حيث قام بالدفع بكل من:

كريم فؤاد ومصطفي شوبير ومحمد محمود ومحمد مغربي واسلام طارق واحمد عبدالقادر وعبدالرحمن جوده واحمد اشرف واحمد غريب وزياد طارق.

بدلاً من : علي لطفي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي.

ثم وفي الدقيقة 68 يخرج اللاعب زياد طارق ويدخل بدلاً منة اللاعب محمد فخري.

وفي الدقيقه 74 يحصل اللاعب محمد محمود علي ركلة جزاء بعد عركلة من مدافع بتروجيت ولكن يضيعها اللاعب احمد عبدالقادر بعد تصدي رائع من حارس مرمي بتروجيت احمد ابو النجا.

ثم يطلق حكم اللقاء عاطف حسين صافرتة معاناً نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وكان بيتسو موسيمانس قد بدأ المباراة بتشكيله مكونه من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

وفي خط الوسط: محمود متولي وعمار حمدي وليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حسام حسن.

وتأتي تلك المواجهة ضمن استعدادات النادي الأهلي لإستكمال مباريات كأس مصر المتبقيه بالإضافة الي خوض مبارة السوبر المصري أمام نظيره طلائع الجيش، و المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي.

ومن المقرر ان يخوض النادي الأهلي مباراة ودية اخري امام فريق المقاولون العرب والمحدد لها 16 من شهر سبتمبر الجاري.