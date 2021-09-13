/650023/لافتة-إنسانية-من-لاعبي-الزمالك-للمشجع-الراحل-محمد-الكردي-صورة

شد مران نادي الزمالك لافتة إنسانية من كبيرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك قبل خوض المران الاستعدادي لعودة مباريات كأس مصر ودوري الموسم المقبل عقب حصد الفارس الأبيض لبطولة النسخة الماضية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بجانب الجهاز الفني للقلعة البيضاءعلى استقبال أسرة المشجع الزملكاوي الراحل محمد الكردي، وذلك على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

لافتة إنسانية من لاعبي الزمالك للمشجع الراحل محمد الكردي «صورة»

وقام اللاعبون والجهاز الفني للفارس الأبيض وأسرة الكردي بالتقاط صورة تذكارية مع البانر المتواجد به صورة الراحل، والذي تمنى تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز وكان يريد الاحتفال مع الفريق، ولكنه رحل قبل تحقيق أمنيته.

لاعبو الزمالك والجهاز الفني يستقبلون أسرة محمد الكردي

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

كارتيرون مع الزمالك

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.