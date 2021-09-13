مدبولي: توجيهات من الرئيس بشمول التغذية المدرسية العناصر المتكاملة للطلاب

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وصولًا للمرحلة الثانوية، طبقًا للمناطق المستهدفة، سواء للتعليم العام، أو الأزهرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم مراجعة مكونات الوجبات المدرسية المعتمدة لمختلف المراحل التعليمية، وما تتضمنه من عناصر غذائية متكاملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة "سايلو فودز"، مضيفة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بميكنة منظومة التغذية المدرسية، منوهة إلى التنسيق فى هذا الصدد مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، مؤكدة كذلك على مراجعة مكونات الوجبات من قبل المعهد القومى للتغذية، واعتماده لها، إلى جانب تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتة إلى جاهزية البدء فى أعمال تصنيع هذه الوجبات، وتوافر التمويل اللازم لذلك.

من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقى إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتطبيق حوكمة كاملة لقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية، وأن الوزارة ستكون جاهزة لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب المستهدفين عقب تسلمها من شركة "سايلو فودز".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه يتم التجهيز حاليًا لإطلاق حملة إعلامية، يتم من خلالها التأكيد على أهمية استلام الطلاب لوجباتهم المدرسية، ودور أولياء الأمور فى توعية أبنائهم بأهمية الحصول على تلك الوجبات وتناولها، لما لها من فوائد صحية، حيث إنها تتضمن العديد من العناصر الغذائية الضرورية لهم.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء وليد أبو المجد، عرضًا حول الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد، متناولًا بيانًا بمكونات الوجبات المدرسية المعتمدة من قبل الجهات المعنية بسلامة الغذاء، وما تتيحه تلك الوجبات من سعرات حرارية وعناصر غذائية مفيدة للطلاب بمختلف مراحل التعليم.

كما أشار اللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" إلى أنه فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التغذية المدرسية، فقد تم تجهيز عدد 11 مركزًا تابعًا للشركة على مستوى المحافظات لتعبئة الوجبات المدرسية، لافتًا إلى أنه جار البدء فى تنفيذ منظومة التوصيل والحوكمة الإلكترونية من خلال تصنيع "باركود" مؤمن يحتوى على بيانات الوجبة، ومكوناتها متصلة إلكترونيًا بكافة مراحل التصنيع والتعبئة والتوصيل إلى المدرسة مباشرة، مضيفًا أنه جار إعداد البيانات الأساسية لإعداد منظومة التوصيل إلكترونيًا بالتنسيق

مع الشركات المتخصصة الكبرى، وما يتضمن ذلك من خرائط لمواقع المدارس، ومسافات الطرق، ومركبات التوصيل، وأجهزة الباركود، وأزمنة الشحن والتفريغ، إلى جانب ما يتم حاليًا للتعاقد مع الشركات الكبرى الموردة لباقى أصناف ومكونات الوجبات.

وتم خلال الاجتماع عرض مكونات وجبات منظومة التغذية المدرسية، وآليات تسليمها للمدارس.