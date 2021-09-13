/650026/هشام-جمال-لإسعاد-يونس-عقب-تكريمها-مبروك-على-نجاحك-وحب-الناس-ليكي

دوت الخليج

رسالة هشام جمال لإسعاد يونس

نشر هشام جمال صورة تجمعة بإسعاد يونس من حفل تكريمها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “"أنا بحبك أوي، مبروك على نجاحك كل السنين دي وعلى حب كل الناس ليكي بدون استثناء ما شاء الله".

يذكر أن اسم هشام جمال ارتبط بالفنانة إسعاد يونس منذ بداية ظهوره، حيث اكتشفت موهبته وشجعته كمنتج موسيقي وملحن، ودعمته فنيا وإعلاميا، وتسبب ذلك في ظهور شائعة كونه ابنها، وهو ما نفته لاحقا في أحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة".

إسعاد يونس تستمتع بعرض 200 جنيه

تشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

يستعد صناع فليم «200 جنيه» للدخول في حلبة الصراع التي تشهدها دور العرض المصرية هذه الفترة بداية من اليوم الأربع أمام الفنان محمد هنيدي بفيلم الإنس والنمس والفنان أحمد عز وأحمد فهمي بفيلم العارف والفنان كريم محمود عبد العزيز بفيلم موسى، وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

ويحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.