فيديو.. زوجة مهندس الدقهلية: ابنى الأول ملحقش يقول بابا والتانى مش هيقولها

وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أنها اتصلت بالمتهم لتسأله عن زوجها، متابعة: "قلب إيه وضمير إيه اللى عنده، قلب إيه اللى يخليه يعمل فى صاحبه كده، كان خد الفلوس والشيكات بس يسيب جوزى يرجع لولاده ويشوف ابنه اللى هيتولد، حرام عليه رملنى على 3 سنين ملحقتش أشبع من جوزى، يتم ولادى، واحد سنتين ملحقش يقول يا بابا والتانى مش هيقولها".
وتابعت زوجة مهندس الدقهلية: "حسبى الله ونعم الوكيل، احتسبك يا حبيبى شهيد عند الله"، لافتًة إلى أن المتهم حاول المماطلة مع الشرطة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية فى الدقهلية، غموض مقتل المهندس أحمد عاطف، عقب العثور على جثته أسفل كوبرى جامعة المنصورة، بعد 11 يومًا من تغيبه.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، "م.أ" صديق المجنى عليه، الذى استدرجه إلى موقع الحادث وألقى به فى مياه النيل لتختفى جثته حتى العثور عليها قبل يومين.
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