الأحد المقبل..عرض مسلسل «الحرير المخملي» لمصطفى فهمي

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استقر صناع مسلسل «الحرير المخملي» الذي يقود بطولته الفنان مصطفى فهمي، على الأحد المقبل كموعد نهائي لطرحه على إحدى المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل الحرير المخملي

يعد مسلسل الحرير المخملي عودة جديدة للفنان مصطفى فهمي منذ آخر عمل قدمه بعنوان «حلاوة الدنيا» مع الفنانة هند صبري وظافر العبدين وتدور أحداث المسلسل حول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

ويجسد الفنان محمد علي رزق أحدث المنضمين لمسلسل «الحرير المخملي» شخصية مهندس ديكور.

أبطال مسلسل الحرير المخملي

والمسلسل من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

وينتمي العمل لنوعية المسلسلات ذات ال 50 حلقة وهو مأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

مصطفى فهمي يعود للسينما بعد غياب 14 عامًا

ومن ناحية أخرى يعود الفنان مصطفى فهمي إلى السينما بعد غياب 14 عاما من خلال فيلم "أهل الكهف"، ويشاركه بطولته خالد النبوي، وغادة عادل، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

والفيلم مأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم وتدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، من خلال ثلاثة أشخاص يبعثون إلى الحياة بعد نوم طويل استغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.