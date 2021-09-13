/650028/الأهلي-يحسم-مصير-الحضور-الجماهيري-في-احتفالية-النجمة-العاشرة

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تفاصيل جديدة بشأن الحضور الجماهيري في احتفالية القلعة الحمراء بالنجمة العاشرة من دوري أبطال إفريقيا خاصة بعد تداول بعض المنشورات التي تدعو للحضور الجماهيري في الاحتفالية المقرر لها

الأهلي يحسم مصير الحضور الجماهيري في احتفالية النجمة العاشرة كشفت إدارة النادي عن بعض التفاصيل الخاصة باحتفالية تدشين النجمة العاشرة على "تي شيرت" النادي، والمقرر لها غدًا الثلاثاء. وأكدت أن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام وأن تقليص عدد الحضور يعود لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يحسم مصير الحضور الجماهيري في احتفالية النجمة العاشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.