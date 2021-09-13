/650029/عمومية-الجبلاية-تخاطب-وزارة-الرياضة-قبل-اللجوء-للفيفا-ضد-اتحاد-الكرة

استقرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الضغط علي اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار عدد من رؤساء الأندية أن نتيجة الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور أكثر من ٥٠ ناد من أعضاء الجمعية العمومية سيتم إبلاغ وزارة الرياضة بها قبل اللجوء إلي الاتحاد الدولي كخطوة نحو الحصول علي حق الجميعة العمومية لإجراء انتخابات.

عمومية الجبلاية تخاطب وزارة الرياضة قبل اللجوء للفيفا ضد اتحاد الكرة

ووقع أكثر من ٥٠ نادي بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة علي مذكرة تطالب فيها بإجراء جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة وفقا لقانون الرياضة.

مصير اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد

و هددت الأندية التي عقدت اجتماعا اليوم في أحد فنادق القاهرة بسحب الثقة من اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد حال عدم تنفيذ مطالبها.

وشددت الأندية الاعضاء بالجمعية العمومية علي ضرورة إجراء جمعية عمومية غير عادية بجانب تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لطرح التعديلات المقترحه علي لائحة النظام الأساسى لمسؤولي الاتحاد الدولي فيفا لاعتمادها.

يذكر أن اللجنة الثلاثية الحالية لم تنشر لائحة النظام الأساسى للجبلاية في الجريدة الرسمية حتي الآن دون توضيح الأسباب رغم اعتمادها من الفيفا منذ عدة أشهر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي عقب تأجيلها بسبب تلاحم المواسم الماضية ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر.

مباريات كأس مصر والسوبر المحلي

وأعلنت الجبلاية باقي مواجهات كأس مصر والمقرر إنطلاقها في التاسع والعشرون من سبتمبر بدور الـ 8 بين الفائزين في من الأداور السابقة، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.