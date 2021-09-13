/650030/نائب-التنسيقية-محمد-إسماعيل-ينجح-فى-حل-مشكلة-٣٦-نادى-شعبي-بالاسكندرية

بناء علي الطلب المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إلي وزير الشباب والرياضة و كذلك طلب الأحاطة الذى تم مناقشته فى المجلس فيما يخص دمج الأندية الشعبية بالاسكندرية.

دوت الخليج تمت الموافقة علي استمرار عدد ٣٦ من الأندية الشعبية في ممارسة انشطتها الرياضيه مع الاتحادات المختلفة ومنها نادي السماحة ونادي الجعافرة ونادي الشعلة . وقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، كل الشكر والتقدير لوزير الشباب و الرياضه على الاستجابه و الاقتناع بأهميه تلك الاندية و قيامها بأداء رسالتها علي أكمل وجه وتساعد علي توسيع قاعدة النشاط الرياضي بمصر. كما قدم إسماعيل الشكر للدكتوره صفاء الشريف وكيل اول وزاره الشباب والرياضه بالاسكندرية علي تقديم حلول جذريه للمشكلة.

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